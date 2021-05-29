Работник библиотеки торговал марихуаной в Акмолинской области
За четыре дня республиканского ОПМ «Дәрмек» акмолинскими наркополицейскими выявлено два уголовных и шесть административных правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
При проверке одного из лечебных учреждений областного центра выявлен факт неуничтожения провизором 79 ампул из-под кодеиносодержащих препаратов. В отношении провизора начато досудебное производство по ч.1 ст.303 УК РК (нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами).
«В нарушение административного законодательства в пяти аптеках области допущен безрецептурный отпуск кодеиносодержащих лекарственных препаратов. В отношении фармацевтов аптек составлены административные протокола по ч.1. ст. 426 КР КоАП (нарушение правил фармацевтической деятельности). Кроме того, выявлен факт незаконного сбыта марихуаны 50-летним работником одной из библиотек города Кокшетау, в отношении которого начато досудебное производство по ч.1 ст. 297 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств», - отметили в ведомстве.
Полицейскими территориальных органов задержано девять жителей областного центра, у которых при себе были обнаружены и изъяты наркотические вещества. В отношении каждого возбуждено уголовное дело по ст. 296 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств».
Всего в период проведения ОПМ «Допинг» проверено одно лечебно-профилактическое учреждение, один склад и пять аптек.