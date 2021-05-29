Работник библиотеки торговал марихуаной в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 50-летний работник одной из библиотек города Кокшетау торговал марихуаной, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление противодействия наркопреступности департамента полиции Акмолинской области.

За четыре дня республиканского ОПМ «Дәрмек» акмолинскими наркополицейскими выявлено два уголовных и шесть административных правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

При проверке одного из лечебных учреждений областного центра выявлен факт неуничтожения провизором 79 ампул из-под кодеиносодержащих препаратов. В отношении провизора начато досудебное производство по ч.1 ст.303 УК РК (нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами).

«В нарушение административного законодательства в пяти аптеках области допущен безрецептурный отпуск кодеиносодержащих лекарственных препаратов. В отношении фармацевтов аптек составлены административные протокола по ч.1. ст. 426 КР КоАП (нарушение правил фармацевтической деятельности). Кроме того, выявлен факт незаконного сбыта марихуаны 50-летним работником одной из библиотек города Кокшетау, в отношении которого начато досудебное производство по ч.1 ст. 297 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств», - отметили в ведомстве.

Полицейскими территориальных органов задержано девять жителей областного центра, у которых при себе были обнаружены и изъяты наркотические вещества. В отношении каждого возбуждено уголовное дело по ст. 296 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств».

Всего в период проведения ОПМ «Допинг» проверено одно лечебно-профилактическое учреждение, один склад и пять аптек.



