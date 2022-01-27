Работник автосервиса угнал авто клиента в Темиртау
ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Работник автосервиса угнал авто клиента в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В Восточный отдел полиции УП города Темиртау поступило заявление 59-летнего жителя города. Он пояснил, что поставил свой автомобиль на ремонт в одной из станций технического имущества. Через несколько дней мужчина пришел, чтобы забрать транспортное средство. И оказалось, кто-то угнал находившуюся в боксе машину.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 30-летнего мужчину, являющимся рабочим СТО. Он дал признательные показания, пояснив, что планировал только прокатиться на чужой машине. Возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения«. Ведется расследование.
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