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Работницу акимата убили в Риддере

3 Сентября 2021 11:16
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Работницу акимата убили в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В Риддере задержан подозреваемый в жестоком убийстве матери троих малолетних детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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26 августа жителей города Риддера взбудоражила новость о безвестном исчезновении работницы городского акимата, которая рано утром вышла из дома на работу, но так туда и не дошла. Ее сотовый телефон молчал, а дома продолжали ждать трое детей в возрасте от 8 до 11 лет. Позже вечером при проческе лесного массива неподалеку от одной из тропинок, по которой пропавшая обычно ходила на работу, чтобы срезать расстояние в пути, был обнаружен ее труп с признаками насильственной смерти в виде удушения и множественных ножевых ранений.

На место происшествия из областного центра незамедлительно прибыло руководство департамента полиции, прокуратуры, а также сотрудники криминальной полиции. Спустя несколько дней, оперативники задержали подозреваемого в этом страшном преступлении. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина.

По его показаниям, на преступление его подтолкнула жажда наживы, когда он, следуя по лесопосадке, увидел на прохожей женщине серебряные украшения и сумочку, которую она держала в руках.

«На протяжении всех этих шести дней следственно-оперативные мероприятия проводились в круглосуточном режиме. Сейчас подозреваемый взят под стражу, его действия квалифицируются по статьям 99 и 192 УК РК, санкции которых предусматривают наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы», – сообщил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

В настоящее время оставшиеся без матери дети переданы на попечительство близким родственникам, местными исполнительными органами оказывается необходимое содействие.


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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