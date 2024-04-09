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    22:41, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Работы по устранению дефекта на тепломагистрали в Кокшетау завершены

    инженерные сети теплотрасса
    Фото: avitekengineering.ru

    В Кокшетау завершены работы по устранению дефекта на тепломагистрали. На время работ от подачи теплоснабжения были отключены 30 объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу», при плановом обходе тепловых сетей был обнаружен дефект подземного трубопровода около жилого дома «Капитал».

    — Как вы помните, мы в зимний период во время 40-градусных морозов уже с этой проблемой столкнулись. Этот участок трубопровода требует замены, находится в эксплуатации уже более 25 лет. В летний период планируется мероприятия по замене данного участка, — пояснил управляющий тепловых сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» Талап Игенбаев.

    Уже к 16:00 были завершены работы над дефектом на тепломагистрали и объекты подключены к теплоснабжению.

    В локализации были задействованы 7 единиц техники и более 20 рабочих.

    Теги:
    Ремонт Регионы Казахстана Авария на теплосетях Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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