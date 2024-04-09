Работы по устранению дефекта на тепломагистрали в Кокшетау завершены

В Кокшетау завершены работы по устранению дефекта на тепломагистрали. На время работ от подачи теплоснабжения были отключены 30 объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу», при плановом обходе тепловых сетей был обнаружен дефект подземного трубопровода около жилого дома «Капитал».

— Как вы помните, мы в зимний период во время 40-градусных морозов уже с этой проблемой столкнулись. Этот участок трубопровода требует замены, находится в эксплуатации уже более 25 лет. В летний период планируется мероприятия по замене данного участка, — пояснил управляющий тепловых сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» Талап Игенбаев.

Уже к 16:00 были завершены работы над дефектом на тепломагистрали и объекты подключены к теплоснабжению.

В локализации были задействованы 7 единиц техники и более 20 рабочих.