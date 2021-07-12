Работают после полуночи: Еще 6 нарушителей карантина наказали в столице
Так, в Есильском районе после установленного времени продолжали принимать посетителей клуб видеоигр «Hustle», интернет-клуб «Yamato», паб «Mine», караоке-клуб «Quartet». Персонал последнего также не соблюдал масочный режим.
Кафе «Stanbul», расположенное в районе Сарыарка, функционировало после полуночи. Аналогичное нарушение допустило и кафе «Fakir» в районе Байконыр.
Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
Стоит отметить, что эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно в Нур-Султане выявляют сотни новых случаев заболевания КВИ. Поэтому жителям и гостям города, а также объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется соблюдать все саннормы и требования режима карантина, чтобы сберечь свое и здоровье окружающих.