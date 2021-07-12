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    14:30, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Работают после полуночи: Еще 6 нарушителей карантина наказали в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы по выявлению и пресечению нарушений карантина среди объектов предпринимательства продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме. Так, за сутки 11 июля к адмответственности привлекли шесть заведений города за несоблюдение ограничительных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Так, в Есильском районе после установленного времени продолжали принимать посетителей клуб видеоигр «Hustle», интернет-клуб «Yamato», паб «Mine», караоке-клуб «Quartet». Персонал последнего также не соблюдал масочный режим.

    Кафе «Stanbul», расположенное в районе Сарыарка, функционировало после полуночи. Аналогичное нарушение допустило и кафе «Fakir» в районе Байконыр.

    Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    Стоит отметить, что эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно в Нур-Султане выявляют сотни новых случаев заболевания КВИ. Поэтому жителям и гостям города, а также объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется соблюдать все саннормы и требования режима карантина, чтобы сберечь свое и здоровье окружающих.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Акимат
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