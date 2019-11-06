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Работающий в специальных налоговых режимах МСБ освободят от подоходного налога в РК

6 Ноября 2019 12:22
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Работающий в специальных налоговых режимах МСБ освободят от подоходного налога в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие виды бизнеса будут освобождены от корпоративного подоходного налога, рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По освобождению от КПН малого и микробизнеса. Сегодня такая поправка в Налоговом кодексе разработана, под освобождение подпадают те представители малого и среднего бизнеса, которые работают в специальных налоговых режимах», - сказал Руслан Даленов в интервью журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Министр пояснил, что специальные налоговые режимы, это патент или упрощенная декларация, когда налоги платятся в виде – 2 или 3 % с оборота.

«Или единый земельный налог, его платят крестьяне, они платят с гектара. На три года для них будет предусмотрено освобождение. Как это повлияет на корпоративный подоходный налог? Корпоративный подоходный налог платит очень малое количество тех, кто находится в специальном налоговом режиме. Все-таки поступления есть, но они небольшие, не более 20 млрд тенге от подоходного налога потеряют местные бюджеты. Вместе с тем мы предлагаем освободить сельхозтоваропроизводителей от уплаты подоходного налога, в том числе от социального налога», - добавил Руслан Даленов.

Глава МНЭ подчеркнул, что это тоже потери для местного бюджета.

«Местные бюджеты будут терять от предоставляемых льгот для бизнеса порядка 109 млрд тенге. Это мы уже учли в законопроекте по трансфертам общего характера. Местным бюджетам эта сумма в 109 млрд тенге полностью компенсируется», - резюмировал Руслан Даленов.

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Ключевые слова: Правительство РК, Мажилис, Послание Президента РК. Сентябрь 2019, Реализация Послания,
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Серик Сабеков

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