31 Мая 2022 18:25

Работающих без регистрации и лицензии турагентства начнут проверять с 2023 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пандемия дала новый толчок развитию внутреннего туризма. С каждым годом увеличивается количество туристических компаний, предоставляющих различные услуги и турпакеты казахстанцам. На рынке появились и те, кто предоставляет туры выходного дня, объезжает живописные места Казахстана и берет за услугу приличные деньги. Корреспондент МИА «Казинформ» узнал, считается ли такая деятельность законной, могут ли они запрашивать определенную сумму в качестве предоплаты, не предоставляя договор или высылая его через мессенджеры.

«Все компании должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей либо юридических лиц в органах государственных доходов по месту прописки. В случае осуществления своей деятельности в сфере туризма индивидуальным предпринимателям либо юридическим лицам необходимо получить лицензию на туроператорскую деятельность или направить уведомление о начале турагентской деятельности», - пояснили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

Сейчас многие туристические компании просят предоплату, но, при этом, не имеют регистрацию в качестве турфирм или турагентств.

«Деятельность турфирм без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица и без разрешения является незаконной. Оказание туристических услуг осуществляется на основании договора на туристическое обслуживание, который заключается в письменной форме, за исключением договора, заключаемого гидом и экскурсоводом, и должен соответствовать законодательству РК. Соответственно, турфирма должна предоставить туристу договор на туристическое обслуживание, при заключении которого стороны по договоренности определяют условия и порядок оплаты», - подчеркнули в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

Если предпринимательская деятельность осуществляется без регистрации и разрешения, а эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, в таких случаях туристическим компаниям грозит штраф. Физическим лицам - 45 тыс. 945 тенге или 15 МРП, должностным лицам, субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям – 76 тыс. 575 тенге или 25 МРП, субъектам среднего предпринимательства – 122 тыс. 520 тенге или 40 МРП, субъектам крупного предпринимательства – в размере 459 тыс. 450 тенге или 150 МРП.

Занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода, денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения, согласно пункту 1 статьи 463 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

На основании обращений физических и юридических лиц, Комитет индустрии туризма проводит проверки субъектов. Однако в Минкультуры подчеркнули, что согласно Указу Президента РК введен мораторий на проверки, профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства до 2023 года. Деятельность туроператоров, компаний и агентств начнут проверять со следующего года.

На сегодняшний день в государственном электронном реестре числится 5 тыс. 614 туристических агентов, 264 туроператора. Из них 205 туроператоров работают в сфере въездного и внутреннего туризма, 34 - в сфере въездного туризма, 25 - в сфере выездного туризма.

До введения моратория на проверки сотрудниками Комитета индустрии туризма в 2017 году проведено четыре внеплановые проверки, в 2018 году - 12 внеплановых проверок, в 2019 году - 9 внеплановых проверок в деятельности туркомпании.

Материалы по итогам проведенных проверок направлены на рассмотрение в административные суды. По итогам рассмотрения вынесены постановления о наложении взысканий в виде административных штрафов.

Комитет индустрии туризма Минкультуры и спорта РК рекомендует казахстанцам до покупки путевок проверить деятельность туркомпаний в государственном электронном реестре турагентов, гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма.

При приобретении путевки за пределами страны обязательно нужно иметь туристический код. Туроператоры и турагенты, которые осуществляют свою деятельность в рамках системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, выдают туристам туркод. Информацию по ним можно посмотреть на сайте корпоративного фонда «Туристік Қамқор».