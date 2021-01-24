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    02:10, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Работающей молодежи выдали ключи от квартир в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается реализация программы арендного жилья для работающей молодежи, которая была запущена по поручению Елбасы в 2019 году. Об этом на своей странице в сети Instagram написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня им выдали ключи от квартир в районе Алматы по улице Қордай,76. В шаговой доступности находятся объекты здравоохранения и образования. Весной благоустроим территорию: высадим деревья, установим лавочки.

    Квартиры выдаются сроком только на 5 лет. За это время работающая молодежь сможет встать на ноги, накопить средства для участия в других жилищных программах. В январе - феврале выдадим 350 квартир. До конца 2021 года молодежи будет выдано ещё 1050 квартир.

    В 2020 году по поручению Главы государства объём доступного жилья увеличили в 3 раза. В масштабных работах по строительству доступного жилья нам помогает домостроительный комбинат. Эти технологии позволяют сократить сроки строительства, снизить себестоимость жилья и повысить качество домов.

    Если в прошлом году выдали свыше 7 тысяч квартир, то в этом данную цифру увеличим до 10 тысяч. Системная работа по решению жилищных вопросов будет продолжена», - написал Алтай Кульгинов.


    Напомним, что и в Алматы активно реализуется программа поддержки молодежи. 1000 квартир по программе «Алматы жастары» будет выдано в 2021 году молодым людям в Алматы.


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