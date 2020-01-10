Работающая молодежь в столице делится впечатлениями о полученном новом жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные новоселы арендного жилья для работающей молодежи рассказали о полученных квартирах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

Под конец прошлого года в Нур-Султане работающей молодежи выдали 1050 арендных квартир без права выкупа на 5 лет.

В рамках программы арендного жилья для работающей молодежи без права выкупа в городе предоставлено 202 двухкомнатных и 848 однокомнатных квартир. В настоящее время продолжается выдача ключей.

По данным Жилфонда столицы, до конца января все, кто прошел по программе, будут заселены. В день производится выдача около 50 ключей. В списке тех, кто получил квартиру, – 25-летняя учительница Кымбат Акшал.

«24 декабря в торжественной обстановке нам вручили ключи, уже через день мы заселились в новый дом. Квартира двухкомнатная, общая площадь – 51 квадратный метр. Зал большой – 19 квадратных метров, кухня – 10 квадратных метров. Наша квартира расположена на 3 этаже 24-этажного дома. На одном этаже по семь квартир. Честно говоря, даже не могу словами описать то чувство, когда увидела свое имя в списке получивших жилье по госпрограмме», - рассказала она.

Кымбат с семьей переехала в столицу шесть лет назад. Первые два года прожили у родственников, затем арендовали квартиру и комнату в общежитии. В месяц за жилье платили по 60 тысяч тенге, позже – по 40 тысяч тенге, плюс коммунальные услуги. «Я замужем, у нас подрастают две дочери. Мой трудовой стаж – 5 лет. Сейчас работаю учителем начальных классов в школе-гимназии №14. В Нур-Султан из Аркалыка мы переехали в 2014 году по работе», - добавила Кымбат. Молодой педагог отметила, что готова откладывать на депозит в Жилстройсбербанке до 100 тысяч тенге в месяц, чтобы накопить на собственное жилье. «Сейчас аренда квартиры по программе нам обходится в 10 тысяч тенге, не считая коммунальных услуг. Это очень хорошая помощь для молодежи. Теперь планирую ежемесячно пополнять свой депозит в Жилстройсбербанке на сумму до 100 тыс тенге», - поделилась она.

Отметим, что по программе квартиры предоставляются в 5-ти новых 24-этажных жилых домах, расположенных по улице Уалиханова. Стоимость аренды в зависимости от площади жилья составляет от 5 до 15 тысяч тенге.