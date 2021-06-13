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    20:02, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    Работать в команде посоветовал Багдат Мусин членам Президентского молодежного кадрового резерва

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работать в команде посоветовал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин членам Президентского молодежного кадрового резерва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Запрос на изменения в обществе, как вы видите, просто невероятный, где-то мы просто не успеваем. Поэтому вот этот «боковой вход» (Президентский молодежный кадровый резерв) на госслужбу и введен. Идея Президента была в том, что запросы на изменения в гражданском обществе созревают, люди начинают выражать свои идеи, свои мысли и здесь нужны новые люди из этого же общества, которые с «бокового входа» войдут на госслужбу и на ответственные позиции. Они, зная эти запросы, сумеют их правильно структурировать, правильно расставить приоритеты и двинуться вперед», - сказал Багат Мусин, выступая на Форуме президентского молодежного кадрового резерва.

    Спикер отметил, что придя на госслужбу, как правило, молодые люди сталкиваются с трудностями.

    В качестве примера он привел притчу - существует так называемая «теория соленых огурцов». Если свежий огурец положить в банку с солеными огурцами, то скоро он тоже станет соленым. Смысл этой метафоры в том, что ваше окружение оказывает воздействие на вашу жизнь.

    «Поэтому надо менять сам рассол и по многу туда помещать свежие огурцы. Поэтому желательно, чтобы вы как-то шли скомпоновано – командами», - резюмировал Багдат Мусин.


    Теги:
    Правительство Президентский кадровый резерв Правительство РК Общество Молодежь
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