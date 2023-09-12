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    16:00, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Работает ли система «Күнделік»: в Минпросвещения ответили на жалобы родителей

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве просвещения РК прокомментировали жалобы родителей школьников о сбоях в работе АИС «Күнделік», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством просвещения ежедневно проводится мониторинг работоспособности АИС «Күнделік». Платформа работает в штатном режиме. Факты о неработоспособности не подтвердились», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос корреспондента агентства.

    В Минпросвещения также пояснили ситуацию относительно отсутствия расписания уроков и данных о школьниках в «Күнделік».

    «В первый месяц нового учебного года в школах проводится процесс разработки тарификации, то есть определяется нагрузка в разрезе предметов и классов, которая утверждается за педагогами. После указанных процедур устанавливается стабильное расписание уроков», - заявили в ведомстве.


    Теги:
    Минпросвещения РК Образование
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