Работает ли КазНУ имени аль-Фараби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Надо дать отпор бандитской группе. Об этом заявил декан факультета биологии и биотехнологии Казну им аль-Фараби, академик НАН РК Болатхан Заядан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые казахстанцы, в первую неделю 2022 года в нашей стране сложилась очень непростая ситуация. Хулиганы, неожиданно присоединившиеся к собравшейся группе, разграбили богатство нашего народа . Ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Кансеитович Туймебаев собрал всех ответственных сотрудников учебного заведения и представил нам свой вердикт о том, как нужно действовать в такой ситуации. Сейчас, исходя из этого, мы активно работаем. Мы объяснили ситуацию всем нашим студентам и школьникам по телефону или отправив сообщение. Мы привели в порядок сроки проведения экзаменов», - сказал Болатхан Заядан.

Он добавил, что штат во главе с ректором учебного заведения работает круглосуточно.

«Мы не прерывали связь с преподавателями. Никому в голову не приходило, что прозошла такая ужасная ситуация, как нападение на администрации, поджог здания телевидения, ограбление банков. В этой связи Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев призвал население к спокойствию и назвал меры, которые нам необходимо реализовать.

Сегодня мы наблюдаем, как наш Президент демократически прислушивается к требованиям народа. Политика Главы государства против деятельности экстремистских группировок пользуется поддержкой общественности. Ведь массы понимают, что нужно как-то отразить хулиганов, которые угрожают нашей жизни, наносят ущерб нашему личному имуществу и нарушают наше спокойствие. Как говорит Касым-Жомарт Кемелевич, наше главное богатство -это независимость, суверенитет», - добавил Болатхан Заядан.

Спикер добавил, чтобы сохранить казахскую государственность на карте мира, нужно идти мудрыми, юридически одобренными шагами.

«Поэтому мы на 100 процентов согласны на реализацию мер, направленных против чудовищной деятельности террористов. Поэтому хочу призвать народ к спокойствию. Сейчас очень важно противостоять группе, которая сохранила наше единство и поставила под угрозу целостность нашей страны», - заключил Болатхан Заядан.