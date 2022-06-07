Работаем над этим - глава Минобразования РК о разделении ведомства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки сейчас работает над задачей по разделению ведомства. Об этом заявил глава Минобразования Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас самая главная задача - это правильная и эффективная реализация данного решения. Самое важное - это эффективность системы образования и науки. Поэтому в данном случае будем проводить необходимую работу», - сказал Асхат Аймагамбетов журналистам после заседания Правительства.

Он при этом напомнил, что все граждане слышали о предложении Президента.

«Теперь необходимо думать об исполнении. Самое главное, чтобы это решение было исполнено правильно и эффективно - для того, чтобы от этого выиграла система образования. Поэтому мы сейчас будем работать и работаем над этим», - сообщил он.

«Есть законодательство, которое четко регламентирует, кто принимает соответствующее решение. В данном случае на уровне Правительства и на уровне руководства страны принимается решение о структуре, о конкретном дизайне создания этих министерств. Поэтому я думаю, все это будет дальше доведено до общественности», - сказал министр.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разделить Министерство образования и науки на два ведомства.

«В целях усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки», - сказал на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев во время выступления на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алматы.