НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа всех ЦОНов приостановлена в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Работу всех Центров обслуживания населения приостановили в Казахстане. Это связано с введенным в республике чрезвычайным положением. Пока неизвестно, когда ЦОНы снова продолжат работу.

Напомним, в стране приостановлена работа всех финансовых организаций и банков второго уровня.

В Казахстане 5 января т.г. объявлено чрезвычайное положение. В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан напомнили, что грозит за нарушение режима ЧП.