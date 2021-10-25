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    14:28, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Работа товарных бирж позволит выровнять ценовую ситуацию на рынке – Асель Ортакбаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа товарных бирж позволит выровнять ценовую ситуацию на рынке. Об этом сообщила директор департамента биржевого контроля Агентства РК по защите и развитию конкуренции Асель Ортакбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор Департамента, комментируя опубликованный национальный проект по развитию предпринимательства, отметила, что в Казахстане на протяжении долгих лет ситуация на рынке биржевых торгов характеризовалась отсутствием прозрачности, надлежащего открытого рыночного ценообразования и реальных торгов.

    «На большинстве товарных бирж сделки регистрировались формально. К таким выводам мы пришли после мониторинга деятельности товарных бирж: сделки совершались крайне редко, сайты не функционировали, телефонные номера не отвечали. Безусловно, созданию такой ситуации способствовало не только несовершенство биржевого законодательства, но и слабый институциональный контроль со стороны уполномоченных органов», – сказала А. Ортакбаева.

    По ее словам, в этом году проведена большая работа по развитию биржевой торговли. Создан Биржевой комитет, организовано масштабное бесплатное обучение участников рынка по участию в биржевых торгах, проведены деловые игры с участием реальных продавцов и покупателей. Эта работа позволила не только учесть особенности каждого рынка, но и способствовала беспрепятственному входу в биржевую торговлю новых биржевых товаров, таких как битум, бензин, авиакеросин, безболезненно переориентировать биржевые торги коммунально-бытовым углем напрямую региональным операторам малыми партиями.

    «Такая практика позволит сформировать объективные рыночные ценовые индикаторы. Внебиржевые цены будут сравниваться с биржевыми и, в последующем, в перспективе, внебиржевые цены будут приближены к биржевым, что выровняет ценовую ситуацию на рынке», – подчеркнула директор Департамента.

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