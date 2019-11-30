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Работа столичного общественного транспорта будет усилена
30 Ноября 2019 11:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа общественного транспорта 1-2 декабря будет усилена. Об этом сообщила компания Astana LRT в своем аккаунте в Facebook, передает МИА «Казинформ».
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1-2 декабря общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.В День Первого Президента Республики Казахстан будет усилена работа следующих маршрутов:1 декабря - №№ 2, 8, 10, 12, 18, 19, 33, 37, 40, 51, 71, 302, 303.2 декабря - №№ 10, 12, 18, 37, 40, 51, 302, 303.Обо всех изменениях можно узнать на сайте Astana LRT и на официальных страницах в социальных сетях.
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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