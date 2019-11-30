Работа столичного общественного транспорта будет усилена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа общественного транспорта 1-2 декабря будет усилена. Об этом сообщила компания Astana LRT в своем аккаунте в Facebook, передает МИА «Казинформ».

1-2 декабря общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.