Работа следователя была моей мечтой, ставшей реальностью - Балжан Кутжанова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О хрупкой женщине, и в то же время смелом и оперативном следователе Балжан Кутжановой, рассказали в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Женщины в погонах в современном мире явление нередкое, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства. - Представительницам прекрасного пола удается совмещать в себе красоту, нежность и беззащитность со стойкостью, храбростью и выносливостью. Среди них старший следователь следственного отдела Жамбылского районного отдела полиции капитан полиции Балжан Кутжанова».

Эта хрупкая с виду женщина имеет стальной характер настоящего бойца. Коллеги говорят, что она смелая, сильная и волевая. Балжан присущи оперативность и ответственность, которые так необходимы в ее работе.

В следственный отдел Жамбылского РОП она пришла в 2015 году, сразу после окончания Карагандинской академии МВД РК.

«Если честно, я и не представляла, насколько будет сложно работать следователем, - говорит она. - Кражи, мошенничества, преступления по обороту наркотиков – чего только я не увидела за это время. Спасибо старшим коллегам, которые помогали советом и оказывали поддержку. Работа следователя была моей мечтой, которая стала реальностью».

Балжан переживает каждый раз, когда расследует новое дело. Особенно это касается преступлений против половой неприкосновенности. И признаётся, что это психологически тяжело. Но она старается держаться и не показывать эмоций. А дома превращается в любимую дочку и сестру, отодвигая работу на время в сторону.

«У моего папы свое крестьянское хозяйство, мама – учительница. Брат тоже работает учителем, младшая сестренка учится в школе. Родные настаивали, чтобы я бросила работу. Вначале они не понимали, как можно работать в режиме нон-стоп. А сейчас поддерживают меня», - говорит капитан полиции Балжан Кутжанова.

По словам руководителя пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсары Мухтаркуловой, в ОВД региона служит много женщин. И работают они не только в финансово-хозяйственной системе правоохранительных органов, но и в ювенальной полиции, в уголовно-следственной части.

«Женщины вполне успешно справляются со своими обязанностями сотрудника правоохранительных органов наравне с мужчинами», - считает она.

Добросовестное и ответственное выполнение Балжан Кутжановой возложенных на неё обязанностей отмечено не только в районном отделе полиции, но и заместителем начальника департамента полиции полковником полиции Темирбеком Оразымбетовым. Следователь Балжан Кутжанова награждена грамотами и благодарственными письмами от имени начальника департамента полиции Жамбылской области генерал-майора полиции Жаната Сулейменова, отметили в ведомстве.



