29 Июня 2022 15:46

Работа сессии была интенсивной и продуктивной - спикер Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов заявил, что на очередной сессии работа депутатского корпуса будет направлена на законодательное обеспечение конституционных реформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы завершаем работу второй сессии Мажилиса седьмого созыва, а работу Парламента седьмого созыва подведем завтра. Данная сессия прошла в ответственный и сложный период для всего общества. 30-летие независимости страны совпало с 25-летием Парламента. Проведен республиканский референдум по конституционным изменениям. Приоритеты деятельности палаты основывались на Посланиях Президента и общенациональном плане по их реализации», - заявил Ерлан Кошанов на пленарном заседании Мажилиса.

По словам спикера палаты, масштабная президентская программа политической модернизации придала особый импульс работе всего депутатского корпуса.

«За этот период проведено 42 пленарных заседания Мажилиса, на которых рассмотрен 271 вопрос. На рассмотрении палаты находилось 127 законопроектов, из них 75 одобрены и направлены в Сенат. Проработано 27 инициированных депутатским корпусом законопроектов, что составляет 21% от количества внесенных на рассмотрении палаты законопроектов. Одобренные законопроекты направлены на реализацию поручений Главы государства, среди них законы: об амнистии, омбудсмене, отмене смертной казни, о политических партиях, о выборах, республиканском референдуме, статусе судей. Широкий круг задач экономического характера регулировался законами по вопросам развития биржевой торговли, конкуренции, государственного управления, внедрения новой регуляторной политики. На прошлой сессии механизмы парламентского контроля получили дальнейшее развитие», - сказал председатель палаты.

Мажилисмены направили 354 депутатских запроса в адрес должностных лиц государственных органов.

«Вопросы о ходе расследования январской трагедии были детально рассмотрены на заседании Мажилиса. На этом же заседании компетентными органами даны ответы на многие вопросы, возникшие в обществе. В целях углубленного изучения актуальных вопросов законодательного характера палаты проведен ряд важных мероприятий. В частности, парламентские слушания по вопросам развития водной отрасли Казахстана, 10 правительственных часов по различным вопросам и круглые столы. Структура палаты пополнилась депутатской группой «Жаңа Қазақстан», - проинформировал он.

Как добавил спикер, особое внимание уделили открытости палаты перед обществом. Общественная приемная Мажилиса позволила оперативно реагировать на возникающие проблемы со стороны населения. Для обеспечения взаимосвязи между палатой и гражданским обществом нами создана общественная палата.

«Работа сессии была интенсивной и продуктивной. Впереди предстоят выезды в регионы и встречи с населением, которые должны пройти в формате открытого диалога. На очередной сессии работа депутатского корпуса будет направлена на законодательное обеспечение конституционных реформ. Мы ответственно подходим к законотворческому процессу на пути построения справедливого и Нового Казахстана», - заключил Ерлан Кошанов.