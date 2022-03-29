Работа с гражданским обществом – приоритет №1 в нашей деятельности – глава «Samruk-Kazyna Trust»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства К. К. Токаев в своем Послании от 16 марта т.г. особое внимание уделил укреплению роли институтов гражданского общества. По его словам, важным фактором устойчивого и всестороннего прогресса страны является деятельность общественных организаций. Работу с некоммерческими организациями в стране уже много лет ведет фонд «Samruk-Kazyna Trust», который реализовал совместно с ними множество социальных инициатив, изменивших жизнь миллионов казахстанцев. Об этом передает МИА «Казинформ».

Системные подходы

«Фонд ежегодно реализует десятки проектов, направленных на реабилитацию детей с ограниченными возможностями, организацию их образования, создание возможностей для занятий адаптивным спортом, поддержку детей из малоимущих семей, и оставшихся без попечения родителей, организацию психологической помощи подросткам и их родителям, поддержку ветеранов и тружеников тыла, развитие спортивной инфраструктуры регионов и прочие цели. Эта работа ведется совместно с НКО, которые и предлагают реализацию разных инициатив, направленных на решение общественных проблем», - делится генеральный директор фонда « Samruk - Kazyna Trust « Альфия Адиева.

«Samruk-Kazyna Trust» отказался от практики оказания адресной и разовой помощи отдельным гражданам. Вместо этого, фонд поддерживают НКО, которые реализуют системные проекты во всех 17 регионах страны.

К примеру, вместо помощи одному ребенку с ДЦП, чья семья обращается за помощью, фонд поддерживает НКО, которая инициирует социальный проект, направленный на создание реабилитационных центров в разных регионах страны. В итоге помощь получают тысячи детей с таким диагнозом.

Без «подсаживания» на донорскую иглу

«Работа с гражданским обществом – приоритет №1 в работе Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». При этом, взаимодействие выстроено таким образом, чтобы НКО не «подсаживались» на донорскую иглу. Допустим, мы реализуем проект по открытию спортивных секций для особенных детей. Фонд помогает открыть секции, обеспечивает их оборудованием и инвентарем. Затем проект переходит на государственное финансирование, помощь фонда на этом прекращается. Или, к примеру, фонд обеспечивает оборудованием детские медучреждения. Но мы их не содержим, а передаем самим больницам. Таким образом, мы формируем культуру проектного менеджмента, когда каждая инициатива – это проект с определенными сроками и дедлайнами», - поясняет Альфия Адиева.

Повышение прозрачности и открытости

«Как в своем послании подчеркнул Глава государства, важна открытость и прозрачность деятельности гражданского сектора. С этого года наш фонд также инициирует изменения в этом направлении. На днях был запущен call-центр для предоставления обратной связи интересующимся, регулярно будут проводиться встречи с экспертами по социальной тематике, активистами, журналистами и НКО в регионах, регулярно публикуется отчетность о деятельности фонда. Также планируется значительные изменения в работе сайта, где будут созданы новые разделы для информирования граждан о реализуемых проектах во всех регионах страны», - добавила она.

Многое делается и для стимулирования открытости НКО, которые реализуют проекты совместно с фондом. В договорах с ними прописываются обязательства по освещению своей деятельности в средствах массовой информации, ведению социальных сетей, постоянной сдаче отчетности о проделанной работе.

Эта работа – лишь небольшая часть, которая реализуется фондом для укрепления гражданского сектора в стране. Работая в партнерстве с фондом, НКО обучаются, получают опыт и экспертизу, постоянно повышают эффективность и прозрачность в своей деятельности. Эта работа будет продолжена и дальше. При этом, подходы будет совершенствоваться исходя из общественного запроса - мнения граждан.