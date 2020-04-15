Работа противопаводкового штаба завершена в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Паводковая ситуация на территории Карагандинской области стабильная. Сбросы из водохранилищ снижены до безопасных объемов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

В течение последней недели по рекам области наблюдается устойчивая динамика спада уровня воды и уменьшения водности рек. Уровни воды в реках находятся в пределах нормы.

Своевременно принятые превентивные меры позволили не допустить подтопления населенных пунктов и переливов на автодорогах.

Подготовка к паводковому периоду 2020 года в Карагандинской области проходила в рамках реализации Дорожной карты «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы» и областного плана инженерных работ.

«По области было возведено и укреплено 47 км защитных дамб и валов, проведено строительство и ремонт 30,2 км водоотводных каналов, укреплено и очищено 35,3 км дренажных и водоотводных систем. Увеличена водопропускная способность на 39 участках автомобильных дорог. Всего в период с 2015-2019 гг. в области было возведено и укреплено более 190 км защитных валов, выполнены инженерные мероприятия на 62-х км русел рек на территории 140 населенных пунктов», - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

С января заблаговременно организованная работа по сбросу воды из основных водохранилищ позволила промыть русла рек, понизить их уровень в верховьях, а также создать водохранилищам в пиковый режим необходимый запас объема для приема паводковых вод.

Местными исполнительными органами были заготовлены необходимые финансовые и материально-технические средства.

«Мобильными группами департамента по ЧС области проведено 215 рейдов в 174 населенных пунктах, наиболее подверженных паводковым явлениям. В ходе профилактических рейдов жителям вручено порядка 24,5 тысяч памяток. Привлечено к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий 517 физических лиц. До наступления активной фазы паводкового периода из населенных пунктов вывезено 2 млн 855 тысяч кубометров снега», - проинформировали в ведомстве.

На автомобильных и железных дорогах проведены мероприятия по расчистке водопропускных сооружений. Всего было очищено 4871 водопропускное сооружение на автомобильных дорогах, 602 - на железнодорожных путях и 258 - мостах.

Устроено 21,8 км водоотводных каналов, очищено 113 каналов протяженностью 124,1 км, 302 арыка протяженностью 87,5 км.

Также в целях предотвращения ледовых заторов и беспрепятственного пропуска воды были проведены взрывные работы на 18 сложных участках рек. Дробление льда проводилось на реках Нура, Жарлы, Сабыркожа, Каргала, Куланотпес, Жаманкожа в Каркаралинском, Бухар-Жырауском, Осакаровском, Нуринском районах, а также на озере Карасор.

14 апреля противопаводковый штаб завершил свою работу. А в летне-осенний период запланированы мероприятия по санации русел рек Нура и Шерубай-Нура.