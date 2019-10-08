Работа профсоюзного движения требует определенных корректив – Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Торжественное мероприятие в честь Дня профсоюзов состоялось в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые коллеги! Наши первичные профсоюзные организации на местах решают вопросы, связанные с социально-трудовыми отношениями, улучшают условия труда, проводят переговоры с работодателями, принимают действенные меры по обеспечению безопасности и охране труда. Федерацией профсоюзов выстроена системная работа отраслевых профсоюзов, начиная от первичных профсоюзных организаций. На самом деле, есть большая проведенная работа, но она требует определенных корректив», - отметил в своем выступлении председатель Федерации профсоюзов РК (ФПРК) Ералы Тугжанов.





Вместе с тем он подчеркнул важную роль профсоюзного движения страны в решении вопросов, связанных с социально-трудовыми отношениями. Ералы Тугжанов выразил слова благодарности в адрес социальных партнеров, а также предыдущих руководителей ФПРК, которые в разное время вносили свой значимый вклад в развитие профсоюзного движения и продвижения профсоюзных идей. Особое внимание глава ФПРК уделил заслугам ветеранов труда и профсоюзного движения, отметив, что их опыт и профессиональный подход к делу останутся примером для будущих поколений.



