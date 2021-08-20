+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Работа приложения Ashyq восстановлена после сбоя

20 Августа 2021 11:59
Поделиться:
Работа приложения Ashyq восстановлена после сбоя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В работе приложения Ashyq сегодня произошел сбой, после чего администраторы сервиса сообщили о восстановлении технических неполадок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал приложения Ashyq.

Новости по теме
Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
Свыше 122 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса Коронавирус: почти все регионы Казахстана остаются в «красной зоне» 45 казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки

«Уважаемые пользователи! Работа приложения восстановлена!
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства!» - говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Коронавирус в РК   #Ashyq   #Технологии  
Поделиться:
Новости по теме
Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
Свыше 122 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
Коронавирус: почти все регионы Казахстана остаются в «красной зоне»
45 казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки
Популярное
1 Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
2 Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
3 Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
4 Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
5 Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
6 В Алматы заработали обновленные экопосты
Читайте также
Еще 5886 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
7348 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
В Алматы заработали обновленные экопосты
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив