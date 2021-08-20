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Работа приложения Ashyq восстановлена после сбоя
20 Августа 2021 11:59
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В работе приложения Ashyq сегодня произошел сбой, после чего администраторы сервиса сообщили о восстановлении технических неполадок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал приложения Ashyq.
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«Уважаемые пользователи! Работа приложения восстановлена!
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства!» - говорится в сообщении.
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