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    11:52, 12 Октябрь 2022 | GMT +6

    Работа посольства Казахстана в Украине будет обеспечена – МИД РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко заявил, что работа посольства РК в Украине будет обеспечена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время рекомендация озвучена, чтобы граждане проявляли осторожность. Что касается работы нашего посольства, то его работа будет обеспечена, защита интересов наших граждан будет обеспечена. Безопасность наших граждан, являющихся дипломатами загранучреждений, тоже будет обеспечена», - сказал Роман Василенко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Он также добавил, что здание посольства РК в Киеве не пострадало.

    Ранее посольство РК в Украине просило граждан Казахстана покинуть страну.



    Фото: gov.kz





    Теги:
    Внешняя политика Казахстана МИД РК Украина Политика
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