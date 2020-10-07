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Работа по запрету на открытие счетов в иностранных банках продолжается - Олжас Бектенов о поручении Президента

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Октября 2020, 11:24
Работа по запрету на открытие счетов в иностранных банках продолжается - Олжас Бектенов о поручении Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба активно работает над реализацией антикоррупционных инициатив, озвученных Главой государства в недавнем Послании народу. Об этом напомнил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя Антикоррупционный службы отметил, что продолжается работа над поручениями Главы государства: установить запрет для гослужащих, депутатов и судей на открытие счетов и хранение ценностей в иностранных банках; исключить применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений; усилить ответственность за коррупцию, в том числе взяткодателей и посредников во взяточничестве.

«Кроме того, Глава государства указал на необходимость разработки отдельного Закона «Об общественном контроле», что будет способствовать повышению транспарентности и подотчетности госаппарата перед обществом, что, в свою очередь, безусловно окажет позитивное влияние на снижение коррупционных рисков» - заявил О. Бектенов во время онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам, в настоящее время Агентство совместно с заинтересованными государственными органами активно работает над скорейшей законодательной реализацией поручений Президента страны.

Ранее сообщалось, что Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

Законом установлен также полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя.


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