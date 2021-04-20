Работа по установке инженерных ограждений на госгранице с Астраханской областью приостановлена

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Работы по оборудованию заградительных ограждений на Государственной границе между Атырауской областью РК и Астраханской областью РФ приостановлены, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

«По поручению акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова первый заместитель акима области Серик Айдарбеков, секретарь областного маслихата Алибек Наутиев и начальник департамента Пограничной службы КНБ РК по Атырауской области Асхат Ахметов посетили село Коптогай в Курмангазинском районе. Они встретились с населением и выслушали их просьбы и мнения по поводу инженерных заграждений на Государственной границе. Как заявил первый заместитель акима области Серик Айдарбеков, все просьбы и предложения жителей села Коптогай будут доведены до акима области и всеми уполномоченными государственными органами», - сообщает пресс-служба областного акимата.

«Конечно, нам потребуется время для того, чтобы рассмотреть и проанализировать все возникшие вопросы. На данный момент нет никаких проблем для обеспечения населения водой, также для рыбалки и водопоя для скота. Работа по установке Пограничной службой инженерных сооружений (заграждений) остановлена», - сказал Серик Айдарбеков.

Начальник департамента пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Атырауской области Асхат Ахметовым призвал каждого гражданина приграничного района быть более ответственным по соблюдению режима Государственной границы, не допускать нарушений в период производства хозяйственных работ и выпаса скота вблизи Государственной границы. Он также отметил, что необходимо соблюдать требования закона в рамках производства различного вида сельскохозяйственных работ, особенно в рыболовстве и животноводстве.

В ходе встречи с жителями приграничного села Коптогай разговор шёл и о том, что выдача пропусков установленного образца, дающих право гражданам Республики Казахстан на производственную сельскохозяйственную деятельность вблизи Государственной границы, значительно упрощена. Ныне оформление пропусков осуществляется в бесконтактной форме в электронном виде с использованием возможностей современных технологий.

Как ранее сообщалось, 14 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района, на границе Казахстана и России, начались работы по возведению новых пограничных ограждений. По информации представителей Пограничной службы КНБ РК, «установленные в мае 2013 года металлические ограждения между приграничными метками №23 и №24 заходят на территорию РФ на 10-70 метров».

18 апреля в Комитете национальной безопасности РК прокомментировали распространяемое в социальных сетях видео с призывами защитить землю и «не молчать». Как подчеркнули в ведомстве, видео содержит кадры с учений «Қалқан-2021». Как заявили позже в Пограничной службе, фейковое видео было смонтировано.

19 апреля стало известно о том, что жители Коптогая получили доступ к реке Кигач.