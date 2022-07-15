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Работа по усилению электросетей Западной энергозоны завершится в 2023 году
15 Июля 2022 17:48

Работа по усилению электросетей Западной энергозоны завершится в 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков доложил о проводимой работе по повышению мощностей электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручено обеспечить ввод мощностей электроэнергии и своевременную реализацию проектов по усилению электрических сетей Южной и Западной зон Единой электроэнергетической системы (ЕЭС). На сегодня введено 340 МВт электрической мощности. До конца года планируется ввести дополнительно 240 МВт мощностей», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

По его словам, ведется работа по модернизации Национальной электрической сети, в том числе:

- строительно-монтажные работы по усилению электрических сетей Западной энергозоны. Срок завершения 2023 год.

- ведется разработка технико-экономического обоснования по усилению электрических сетей Южной энергозоны.

«После разработки ТЭО будут определены параметры и сроки реализации проекта», - добавил министр.


Автор:
Корреспондент

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