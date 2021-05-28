Работа по реабилитации репрессированных будет длиться не один год – профессор Арайлым Мусагалиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа по реабилитации репрессированных будет длиться не один год. Об этом сообщила профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, доктор исторических наук Арайлым Мусагалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я член рабочей группы по изучению, подготовке заключения и рекомендаций по реабилитации кулаков, баев, середняков и крестьян-шаруа. Мы начали работать в этом направлении с февраля текущего года. Первым делом я стала изучать архивы и начала с государственного архива Карагандинской области и государственного архива Темиртау. Сейчас мы работаем по районам, выявляем списки репрессированных баев и кулаков. В архиве Темиртау хранятся документы Тельманского района Карагандинской области. По документам 1933 года установлены 83 человека, проходившие как баи. Они за выступления против Советской власти были выселены из области. Я уже подала документы на реабилитацию этих людей. Думаю, что они до сих пор не были реабилитированы, потому что их репрессировали в 1933 году. Раньше велась работа по людям, пострадавшим от первой конфискации имущества в 1928 году. А сейчас мы работаем по 1931-1933 годам, когда в Советском Союзе проводилась ликвидация кулаков как класса», – рассказала А. Мусагалиева.

Профессор отметила, что все списки репрессированных и документы, касающиеся репрессий, в том числе о конфискации имущества, будут опубликованы по мере выявления.

По мнению А. Мусагалиевой, работа по реабилитации может занять не один год, потому что предстоит изучить архивные документы всех районов всех областей Казахстана.