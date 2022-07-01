1 Июля 2022 14:02

Работа по проектам с иностранным участием на $63 млрд ведется в РК - МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, выступая на международной конференции: «Республика Казахстан в современной системе международных отношений», заявил, что по итогам прошлого года обеспечен ввод в эксплуатацию 44 инвестиционных проектов с иностранным участием на общую сумму $3,67 млрд США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание уделяется экономической дипломатии и государственной политике по привлечению зарубежных инвестиций. За 30 лет наша страна стала региональным хабом для инвесторов, сумев привлечь в экономику страны более $380 млрд прямых иностранных инвестиций», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Глава МИД РК добавил, что по итогам 2021 года обеспечен ввод в эксплуатацию 44 инвестиционных проектов с иностранным участием на общую сумму $3,67 млрд с созданием более 6 000 рабочих мест.

Сейчас совместно с KAZAKH INVEST ведется работа по 450 проектам с иностранным участием на сумму $63 млрд.

«В условиях ужесточения конкуренции за международные инвестиции мы принимаем системные меры для улучшения инвестиционной привлекательности страны. На прошлой неделе Правительство утвердило новую Концепцию инвестиционной политики страны до 2026 года. Документ предусматривает реализацию комплекса мер по изменению структуры инвестиций в сторону конкурентоспособного производства товаров с высокой добавленной стоимостью», - проинформировал Мухтар Тлеуберди.

Глава МИД добавил, что большим опытом для Казахстана стало проведение в Женеве XII Министерской конференции ВТО под председательством Казахстана.

«Надеемся, что итоги этой конференции дадут новый импульс либерализации международной торговой системы. Последовательно реализовываем планы по вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития. Совместно с профильными государственными органами ведется проработка новой стратегии взаимодействия с ОЭСР», - резюмировал Мухтар Тлеуберди.