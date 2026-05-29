Работа по предотвращению падений детей из окон продолжается в Астане

В Астане продолжается системная работа по предупреждению несчастных случаев, связанных с падением детей из окон, передает корреспондент агентства Kazinform.

С наступлением теплого сезона в городе активизирован комплекс мер, направленных на повышение уровня безопасности несовершеннолетних в быту. В рамках этой работы проведена масштабная акция «Безопасное окно», организованная 30 апреля совместно с РУЧС, местными исполнительными органами, Департаментом полиции, а также волонтерскими объединениями «Астана-жастары», «QANAT» и «ЛИДЕР». Основной акцент был сделан на практическую профилактику и технические меры защиты.

В ходе акции специалисты осуществляли установку и проверку средств ограничения открывания окон. Всего в 308 квартирах столицы на безвозмездной основе установлено 644 оконных блокиратора, позволяющих ограничить открытие окон до безопасного режима проветривания и снизить риск несчастных случаев в жилых помещениях.

Параллельно проводилась масштабная разъяснительная работа среди населения. В общей сложности организовано более 73 обходов жилого сектора, в рамках которых охвачено порядка 3990 жителей. В ходе встреч гражданам напоминали о базовых правилах безопасности, акцентируя внимание на необходимости постоянного контроля за детьми и недопустимости оставления их без присмотра в помещениях с открытыми окнами, даже на короткое время.

Отдельное внимание уделено образовательным учреждениям столицы. Профилактические занятия по вопросам безопасности проведены в 50 школах и детских садах. В рамках этих мероприятий детям в доступной форме объяснялись потенциальные риски, связанные с открытыми окнами, а родителям и педагогам — алгоритмы предотвращения подобных ситуаций в быту.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Астаны подчеркивают, что профилактическая работа носит комплексный характер и включает не только технические решения, но и постоянное информирование населения, формирование ответственного поведения в семьях.

— Установка блокираторов существенно снижает риск, однако не исключает его полностью. Родителям необходимо постоянно контролировать детей и не допускать их нахождения в комнате с открытым окном без присмотра. Москитные сетки не предназначены для удержания веса ребенка и создают ложное чувство защищенности, — отметили в ведомстве.

— Установка оконных блокираторов или ограничителей открывания, не позволяющих ребенку полностью открыть окно.

— Удаление мебели и предметов интерьера от оконных проемов, чтобы исключить возможность самостоятельного доступа детей к подоконнику.

— Постоянный контроль за детьми в помещениях с открытыми окнами и недопущение их нахождения без присмотра.

— Важно учитывать, что москитные сетки не являются защитным средством и не способны удержать ребенка.

В ведомстве отмечают, что даже кратковременное отсутствие контроля может привести к трагическим последствиям.

Также в ДЧС напомнили, что несоблюдение требований по обеспечению безопасности несовершеннолетних может повлечь ответственность, предусмотренную действующим законодательством.