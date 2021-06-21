Работа по передаче госфункций должна вестись системно – Кайрат Мами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами призвал к системному подходу в вопросе передачи госфункций в конкурентную среду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года будет продолжена политика по пересмотру отдельных государственных функций и передаче оказываемых в их рамках государственных услуг в конкурентную среду. Конституционный Совет отмечал неравнозначность и разноплановость понятий «государственная функция» и «государственная услуга». Отождествление этих понятий может привести к смешению гражданско-правовых (частно-правовых) институтов с публично-правовыми институтами, размыванию публично-властной характеристики государства, что в конечном итоге войдет в противоречие с конституционными основами предназначения и организации государственной власти, государства и его органов», – сказал Кайрат Мами на совместном заседании палат Парламента.

Поэтому, по его словам, дальнейшая работа в этом направлении должна вестись системно, постоянно с учетом данных конституционных требований.

«В прошлые годы мы вносили конкретные предложения по повышению уровня законотворческой работы, часть из них уже реализована. Вместе с тем, нередко представляющие серьезный интерес предложения и рекомендации, требующие законодательных мер, остаются нереализованными из-за проблем в межведомственном согласовании нормативно-правовых актов, сложности установленных процедур», – отметил спикер.

«В этой связи, в нормотворческом процессе следует выработать оптимальные процедуры, дачи заключения, альтернативных вариантов проектов. Одним из инструментов снятия сомнений является дача официального толкования нормам Основного Закона либо рассмотрении закона на соответствие Конституции перед его подписанием и введением в действие. Следует шире использовать данную возможность», – заключил Кайрат Мами.