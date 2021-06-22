Работа по очистке дна озера Шалкар может завершиться раньше установленного срока

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об экологической катастрофе, связанной с очисткой дна озера Шалкар, высказался аким Актюбинской области Ондасын Уразалин. По его словам, работа по очистке дна озера может завершиться раньше установленного срока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема озера Шалкар находит правильное решение. В 2019 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл сюда, поручил полностью решить этот вопрос. В связи с чем, Правительство поддержало нас, в прошлом году на средства из местного бюджета провели проектно-сметные работы. В этом году Правительством выделены 3 млрд тенге, мы приступили к работе. Проект по очистке дна озера, восстановлению его водоема запланирован на два года. Однако подрядчик обещал завершить работы до конца года. Мы надеемся, что весной в следующем году сможем набрать определенное количество воды во время паводков», - сказал аким Актюбинской области.

Он отметил, что экологическая проблема возникла не за один день.

«Что касается полигона для хранения отходов, его площадь 60 га, рассчитан на 25 лет. Был построен в 2007 году, по проектной мощности в 2032 году должен был наполниться. Однако сейчас город растет быстрыми темпами, уже сейчас наполнился. На сегодняшний день в связи с муниципальными процессами нет прежних коммунальных хозяйств. Вместо этого мы предъявили требования подрядчикам, чтобы решить проблему полностью. К тому же, усилиями оператора РОП получаем тысячи мусороуборочных средств. Планируется, что строительство полигона завершится 1 октября. До конца года эта проблема решится», – заверил глава региона.

В ходе онлайн брифинга Ондасын Уразалин сказал, когда горожане избавятся от неприятного запаха, который исходит в городе.

«Что касается запаха, канализация уже изношена. Мы подготовили проектную работу. К сожалению, не до конца решена проблема с финансированием. Однако с помощью химических соединений и бактерий стараемся убрать этот запах. Эта проблема все еще актуальна. К тому же, в городе расположены крупные промышленные объекты, от них тоже исходит дым, есть и другие выбросы в атмосферу. Этот вопрос стоит на контроле Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Министр Магзум Маратович несколько раз приходил к нам, встречался с главами организаций, подписал дорожную карту, так началась работа. Как уже говорил ранее, эта проблема возникла не за один день. Здесь есть такие исторические отходы, как шестиугольный хром. Все технологии должны соответствовать новым требованиям. Это тоже не однодневная работа. Сейчас работа ведется», – добавил он.