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Работа по материальному стимулированию и соцзащите работников продолжается в ҚТЖ
5 Июля 2022 16:15

Работа по материальному стимулированию и соцзащите работников продолжается в ҚТЖ

АО «НК «ҚТЖ» с 1 июля 2022 года начинает поэтапный переход с исторически сложившихся «участковых» региональных коэффициентов в оплате труда на областные (единый региональный коэффициент внутри одной области).

Значимое для всего производственного персонала решение принято, несмотря на ожидаемое получение убытков в текущем году и значительную финансовую нагрузку. Переход будет осуществляться в 4 этапа с интервалом в 6 месяцев и завершением не позднее 1 января 2024 года.

Например, из действующих четырех «участковых» коэффициентов в одной области будет применяться наибольший из них - как единый «областной» коэффициент.

Проведенные ранее мероприятия уже позволили увеличить уровень заработных плат работников производственного персонала компании на 41% по сравнению с прошлогодним показателем. Такого существенного повышения заработной платы работников основного производственного персонала не производилось с 2013 года.

АО «НК «ҚТЖ», являясь крупнейшим работодателем в стране, на постоянной основе уделяет особое внимание вопросам повышения благосостояния работников и улучшения условий труда.






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