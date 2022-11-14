Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Работа на ТЭЦ в Риддере восстанавливается

14 Ноября 2022, 15:49
Работа на ТЭЦ в Риддере восстанавливается
14 Ноября 2022, 15:49

Работа на ТЭЦ в Риддере восстанавливается

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Ремонтно-восстановительные работы на «Риддер ТЭЦ» идут в соответствии с графиком. На данный момент для регулировки агрегатов на станцию прибыли энергетики и киповцы Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, передает МИА «Казинформ».

По информации штаба по ЧС, дополнительно на ТЭЦ приехали 30 специалистов предприятий «Терезе» и «ВК Инвест Инжиниринг».

На сегодня на теплоцентрали в работе - котлы №1, № 3 среднего давления и котел № 6 высокого давления. Проводятся ремонтные работы по автоматизации котла № 4 (высокого давления), в ближайшее время восстановительные работы данного агрегата будут завершены. Сейчас в наличии на станции 260 тонн мазута. Сегодня ожидается прибытие еще 5 вагонов с топливом.

Температура в теплосети составляет 55/42°, наружный воздух- +7 °С (среднесуточная температура +1°).

Кроме того, в Риддере начали работать в режиме оффлайн школы и детские сады. В учебных заведениях уроки сокращены до 30 минут и до 5 минут - перемены.

Напомним, в городе сохраняется режим ЧС. Под руководством акима ВКО Даниала Ахметова на месте в режиме 24/7 работает штаб, который координирует ремонтно-восстановительные работы на ТЭЦ.


Новости по теме
Газотурбинную установку мощностью в  57 МВт запустили в Актобе
Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Читайте также
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
Свыше 1 кг марихуаны хранил на пасеке житель Катон-Карагайского района
Асхат Аймагамбетов встретился с населением ВКО
Обеспечить финансирование строительства моста через Бухтарминское водохранилище просит депутат
Сразу два схрона оружия обнаружили в ВКО
Какова ситуация с запасами угля в Алматинской области
Мужчина ограбил лото-клуб в Усть-Каменогорске
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору