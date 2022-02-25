+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Работа на ощупь: что производит в Караганде общество слепых

25 Февраля 2022 12:05
Поделиться:
Работа на ощупь: что производит в Караганде общество слепых

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде есть предприятие, где работают незрячие и слабовидящие. Ему уже больше 40 лет. В его цехах выпускается востребованная продукция. К примеру, железнодорожников обеспечивают фильтрами для тепловозов. Из гофрокартона производят тару, коробки для пиццы, одноразовые стаканчики и многое другое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

Новости по теме
Доллар вырос еще на шесть тенге
Казахстанская авиакомпания планирует вывезти казахстанцев из Украины Представители казахской интеллигенции возложили цветы к памятнику «Деятелям Алаш» Под единым шаныраком истории: какие уникальные экспонаты хранит у себя госмузей РК

Цеха ТОО «Карагандинское учебно-производственное предприятие ОО «Казахское общество слепых» расположены в Пришахтинске, на улице Методической. Первое, что видим, – это вывеска «Садовый центр».

В теплицах полным ходом идёт подготовка к летнему сезону. Предприятие участвует в озеленении города. Цветочную рассаду покупают и садоводы, и организации.

- Выращиваем петуньи – около десятка разных сортов. Снабжаем ампельной петуньей. Много других видов однолетников: бархатцы, катарантус, виола, сальвия и т. д. Всё это разнообразие видите летом на клумбах. Используем только проверенные профессиональные семена. В этом году подготовим порядка 200 тысяч штук петуний и около 100 тысяч других цветов. Посев начали в феврале, в марте будет пикировка рассады, с мая выставим на продажу, – говорит Мария Золотых, заведующая теплицами.

Под её руководством трудятся слабовидящие цветоводы. Сейчас с объёмом справляются два сотрудника, дополнительная рабочая сила потребуется в марте.

Экскурсию по промышленным цехам провёл директор предприятия Бакытбек Бейсебаев.

– Наше Казахское общество слепых придерживается политики производства методом кооперации. По стране сегодня работают 29 предприятий общественного объединения. Одни производят полуфабрикат или сырьё, другие выпускают конечное изделие. У нас конечный этап по гофрокартону. Делаем поддоны, коробки разной сложности, крафт-упаковку. Продаём внутри области, клиенты местные. Регион наш промышленный, рынок сбыта большой, – рассказал руководитель общественного объединения.

На этом участке руководит процессом и управляет станками зрячий сотрудник. Это обусловлено тонкостью работы и безопасностью. А люди с инвалидностью заняты на вспомогательных работах и упаковке.

Другое направление – масляные, топливные фильтры для различных видов техники: тепловозов, КамАзов, тракторов. По словам Бакытбека Бейсебаева, эта продукция востребована не только компаниями. Предприятие знают и частные автовладельцы, нередко обращаются за помощью.

Андрей Лотарев привык работать на ощупь, легко справляется с оборудованием для выпуска фильтров. На этом предприятии трудится больше 30 лет. От простого рабочего дошёл до начальника цеха. Возраст и проблемы со зрением не мешают двигаться дальше. Параллельно с работой он учится в колледже на финансиста, в этом году получит диплом.

В этом же цеху предложили новое изделие – корзину для посадки растений. Андрей Лотарев назвал ноу-хау «дедовский метод».

Основа изготавливается из проволоки, а внутрь помещается мешок из агроткани. Устройство может быть выполнено любого размера: маленькое – под цветы, большое – под саженцы кустарников и деревьев. Агроткань позволит удерживать влагу, и растение легче приживётся.

Ещё одно подразделение предприятия – швейный цех. Ассортимент продукции большой – от постельного белья до спецодежды.

- Я училась в интернате для слепых, мои одноклассники работают на этом предприятии. Устроилась по их примеру. Третий год здесь. Условия нормальные. Главное – возможность заработка, – поделилась работница швейного цеха Татьяна Огневая.

В целом на предприятии общества слепых сегодня трудятся 25 человек с особыми потребностями. По мере необходимости объявляют дополнительный набор через Центр занятости. В ближайшее время планируется создать еще около двух десятков рабочих мест.

Незрячие готовы работать ещё больше, приносить пользу. Всё зависит от увеличения заказов на их продукцию.

Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Акимат   #Промышленность   #Регионы   #Общество   #Караганда  
Поделиться:
Новости по теме
Доллар вырос еще на шесть тенге
Казахстанская авиакомпания планирует вывезти казахстанцев из Украины
Представители казахской интеллигенции возложили цветы к памятнику «Деятелям Алаш»
Под единым шаныраком истории: какие уникальные экспонаты хранит у себя госмузей РК
Популярное
1 Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
2 Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
3 Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
4 Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
5 Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
6 Выгодно ли сейчас покупать автомобили из России – мнение экспертов
Читайте также
Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК
Представители казахской интеллигенции возложили цветы к памятнику «Деятелям Алаш»
Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
Выгодно ли сейчас покупать автомобили из России – мнение экспертов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив