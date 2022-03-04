Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

«Работа на колёсах»: Мобильный пункт занятости трудоустраивает жителей Карагандинской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Марта 2022, 10:00
«Работа на колёсах»: Мобильный пункт занятости трудоустраивает жителей Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Передвижной центр занятости – так в народе называют мобильный пункт трудоустройства – ежеквартально объезжает отдалённые сёла в Карагандинской области. Специалисты рассказывают жителям, какие есть вакансии и как по госпрограммам можно открыть своё дело, передает МИА «Казинформ».

На этот раз Центр занятости на колёсах побывал в посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района. Одной из первых работу помогли найти многодетной маме Вере Копель.

– Я приехала в Ботакару из села Красная Нива по своим делам. Случайно увидела мобильный пункт трудоустройства и решила проконсультироваться. Около двух месяцев без работы, а в нашем селе найти её не так-то просто. Вот я уже получила направление на общественные работы, – рассказала женщина.

Толеу Джалбиров из села Белагаш. Мужчина подал заявку на переобучение. У него есть опыт работы слесарем.

– Я раньше работал слесарем, но был вынужден уволиться. Сейчас хочу пройти переобучение и найти работу в своём селе. Хорошо, что у нас есть такие программы, можно бесплатно освоить новую профессию. Было бы желание, – говорит Толеу Джалбиров.

После Ботакары передвижной Центр занятости поехал в отдалённые сёла.

photo

– В каждом городе и районе при центрах занятости у нас есть мобильные пункты, которые по своему графику выезжают в окрестности и отдалённые сёла. Они рассказывают людям о мерах поддержки государства в сфере занятости. Также повсеместно мы проводим ярмарки вакансий для безработных. Плюс всех этих мер заключается в том, что мы не ждём, когда безработные придут к нам, а сами предлагаем им работу, – отметил заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Толеу Мухтар.

Также для эффективной борьбы с безработицей районный Центр занятости собрал в Доме культуры Ботакары работодателей и соискателей. О вакансиях рассказали представители Центральной районной больницы, TOO «Recycling Company», разрезов «Кузнецкий», «Сат комир», Бухар-Жырауского агротехнического колледжа, КГП «Ботакара су кожалыгы», аэропорта Сары-Арка.

Всего на сегодняшний день в Карагандинской области 6 300 вакансий.

photo

photo

Карагандинская область   Занятость   Регионы Казахстана   Трудоустройство   Караганда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной