Работа МФО даст отдачу в виде создания устойчивых рабочих мест – Ринат Кемешов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» отметил, что банки второго уровня не вкладываются в небольшие проекты, особенно на селе. Поэтому необходимо использовать потенциал микрофинансовых организаций, которые работают на местах, знают клиентов, их бизнес и возможности. В связи с этим, Президент поручил Национальному банку и Агентству по финрегулированию подготовить пакет решений по данному вопросу. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» заместитель директора департамента микрофинансирования и сопровождения проектов НПП «Атамекен» Ринат Кемешов рассказал о том, как Палата работает по направлению финансирования предпринимателей в отдаленных районах и селах.

«На сегодняшний день потенциал МФО в Казахстане велик, однако многие из них сконцентрированы на финансировании предпринимателей в городах, основной целевой группой которых являются мелкие оптово-розничные операции товаров народного потребления, продавцы которых нуждаются в краткосрочных оборотных средствах. Для повышения потенциала микрофинансовых организаций НПП «Атамекен» инициировала открытие 15 МФО, которые охватывают 14 областей и город Шымкент. Правительство в этом году выделило на это направление 22 млрд тенге. Мы предполагаем, что этими средствами будут обеспечены более 5 тысяч проектов. В случае полного освоения средств, Правительством планируется выделить еще 50 млрд тенге на следующий год. С апреля текущего года 15 микрофинансовых организаций получили лицензии. Сейчас они принимают документы на получение кредитов предпринимателями нашей страны. На сегодняшний день МФО приняты на рассмотрение 1 932 заявки на общую сумму более 11 млрд тенге. Наиболее активные предприниматели зафиксированы в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях, на долю которых приходится 3,1 млрд тенге по 588 заявкам», – сказал Р.Кемешов.

По его словам, основная целевая группа вновь открытых МФО – это предприниматели, обучавшиеся по проекту «Бастау Бизнес». Кредиты не выдаются на приобретение личной собственности, на рефинансирование задолженностей в других финансовых институтах. Средства выдаются только на открытие бизнеса в рамках «Бастау Бизнес». Для получения кредита требуется сертификат по проекту «Бастау Бизнес» и документы на залоговое имущество, а также отсутствие текущей просроченной задолженности в банках второго уровня.

Замдиректора департамента также пояснил, что в качестве залога, в отличие от банков второго уровня, микрофинансовыми организациями принимаются жилые дома возрастом старше 50 лет, а также принимаются земельные участки коммерческого назначения. Земли сельскохозяйственного назначения – пашни и пастбища, движимое имущество могут быть приняты в качестве дополнительного залогового имущества. Кредиты выдаются под ставку 6% годовых. Срок микрокредита – до пяти лет, срок микрокредита для проектов в сфере животноводства – до семи лет. При этом, максимальная сумма микрокредита в в сельских населенных пунктах, вне зависимости от их административной подчиненности, и малых городах может составлять до 2,5 тысяч месячных расчетных показателей – в текущем году это 7 292 500 тенге, – устанавливаемых законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. В городах, моногородах, кроме городов Шымкент, Актау, Атырау – до 6,5 тысяч МРП, или 18 960 500 тенге. В городах Шымкент, Актау, Атырау – до 8 тысяч МРП, или 23 336 000.

Кредиты предоставляются без отраслевых ограничений. Кредит можно получить, как на оборотные средства, так и на откорм скота.

Р.Кемешов сообщил, что, как показывает анализ поступаемых заявок, потребность в финансировании в сфере сельского хозяйства составляет около 60%, где фермеры хотят направлять кредитные средства на развитие животноводства и растениеводства. Остальные 40% приходятся на сферу услуг, то есть, парикмахерские, кондитерские, бани.

«Всего за 2017-2020 годы по проекту «Бастау Бизнес» обучено основам предпринимательства 151 528 безработных и самозанятых. За 4 года 29% из них запустили 44 362 проекта. из которых 36% - за счет микрокредитов и 64% – за счет грантового финансирования в рамках программы «Енбек». Проекты в сфере сельского хозяйства составляют 59% – 26 132 проекта, 41% – 18 231 проект, не селькохозяйственные виды бизнеса, такие, как услуги, торговля, производство. За 4 года создано около 60 тыс. рабочих мест», – отметил Р.Кемешов.

По словам замдиректора департамента, в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране проект был в сжатые сроки переформатирован в онлайн-формат. Онлайн-обучение проводится на специально разработанной платформе «Atameken Academy». В 2021 году запланировано обучить 30 тысяч безработных, в том числе 20 000 молодых людей, отнесенных к категории NEET, члены молодых семей, малообеспеченных и многодетных семей, трудоспособных инвалидов, в онлайн-формате.

«Мы уверены, что работа МФО позволит повысить социальный и экономический эффект, и дать отдачу государству и обществу в виде создания устойчивых рабочих мест», – подчеркнул Р. Кемешов.