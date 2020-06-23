Работа лабораторий по сдаче теста на коронавирус возобновится на этой неделе – горздрав Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы решают вопрос открытия новых лабораторий по тестированию на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По ситуации с лабораторной диагностикой в городе Алматы. Ряд наших лабораторий временно вышли из строя по разным причинам. На текущей неделе работа будет возобновлена, также будет введена в эксплуатацию мобильная лаборатория, подаренная городу Фондом Булата Утемуратова. Сбой работы лабораторий вызвал определенный резонанс в обществе. Но, несмотря на отсутствие у пациентов положительного результата теста, при наличии характерной клинической картины коронавируса, мы согласно новому клиническому протоколу диагностики и лечения начинаем лечение, не дожидаясь результата тестирования», - сказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров.

Он отметил, что это позволяет контролировать процесс лечения и не запускать процесс до грозных осложнений. Для исключения подобных сбоев в будущем, прорабатывается вопрос по наращиванию текущих мощностей и открытию новых лабораторий путем привлечения частных поставщиков.