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Работа лабораторий по сдаче теста на коронавирус возобновится на этой неделе – горздрав Алматы

23 Июня 2020 16:15
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Работа лабораторий по сдаче теста на коронавирус возобновится на этой неделе – горздрав Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы решают вопрос открытия новых лабораторий по тестированию на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По ситуации с лабораторной диагностикой в городе Алматы. Ряд наших лабораторий временно вышли из строя по разным причинам. На текущей неделе работа будет возобновлена, также будет введена в эксплуатацию мобильная лаборатория, подаренная городу Фондом Булата Утемуратова. Сбой работы лабораторий вызвал определенный резонанс в обществе. Но, несмотря на отсутствие у пациентов положительного результата теста, при наличии характерной клинической картины коронавируса, мы согласно новому клиническому протоколу диагностики и лечения начинаем лечение, не дожидаясь результата тестирования», - сказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров.

Он отметил, что это позволяет контролировать процесс лечения и не запускать процесс до грозных осложнений. Для исключения подобных сбоев в будущем, прорабатывается вопрос по наращиванию текущих мощностей и открытию новых лабораторий путем привлечения частных поставщиков.


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#Алматы   #Акимат   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Данияр Дауталиев

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