Работа каких объектов остается все еще под запретом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителям и гостям города Нур-Султан необходимо соблюдать ряд требований согласно новому постановлению главного санврача Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, запрещается проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (ауыз ашар, банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением мероприятий, проводимых на объектах участвующих в проекте «Ashyq» (с участием не более 30 человек), а также организация и проведение митингов, шествий, сходов и др.;

«Не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation клубы, кинотеатры, бильярдные, караоке, кинорумы, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq»)», - говорится в постановлении.

Для входа на объекты предпринимательства участвующих в проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в App Store и Play Market;

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Также согласно постановлению разрешается проведение спортивных тренировок на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами лиц с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров.

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