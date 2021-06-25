Работа каких объектов остается под запретом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно постановлению главного санврача Нур-Султана жителям запрещается посещать те места, чья деятельность не возобновлена за исключением ряда объектов, участвующих в проекте «Ashyq», передает корреспондент. МИА «Казинформ».

Напомним, сегодня вышло новое постановление «Об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султане». Новое постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 июня 2021 года.

Согласно документу, вводится:

- запрет на участие зрителей в студиях при записи и проведении телепередач в прямом эфире;

- запрет на работу компьютерных клубов, PlayStation клубов, боулингов, кинотеатров, концертных залов, театров, цирки, выставки, бильярдных, караоке, контактных зоопарков, океанариумов, батутов, кинорумов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах (за исключением субъектов (объектов), участвующих в проекте «Ashyq»);

- запрет на проведение различных видов ярмарок как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок, в том числе «выходного дня» на открытом воздухе);

- запрет на работу фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения, за исключением субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq»;

- запрет на проведение массовых мероприятий, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (за исключением проведения поминок на объектах участвующих в проекте «Ashyq»), форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, выставок, акций, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата) и др.;

- запрет на деятельность объектов дополнительного образования (различные виды кружков) при общеобразовательных школах;

- запрет на деятельность лагерей при общеобразовательных школах, центрах развития детей и образовательных центрах независимо от формы собственности.

Ранее сообщалось, что режим работы торгово-развлекательных центров изменили в будние дни с 10 до 17 часов с запретом функционировать в субботние и воскресные дни.

Также изменен график работы объектов общественного питания с 27 июня.

Более подробно с постановлением можно ознакомиться по ссылке.