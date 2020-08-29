Работа или призвание: Что значит для казахстанцев профессия врача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На столичном велопешеходном мосту «Атырау көпірі», где открыта выставка фотопортретов медиков, сейчас особая атмосфера. Горожане не проходят мимо, задумчиво разглядывают портреты врачей, стараясь в их улыбке прочитать надежду и веру в лучшее. Что же для казахстанцев значит профессия врача: работа или призвание? Как сегодня, в условиях распространения коронавируса, мы оцениваем труд и заслугу медиков? Об этом корреспондент МИА «Казинформ» попыталась узнать у жителей и гостей Нур-Султана.

Каким статусом в обществе наделены медицинские работники, подробнее в материале.

«После карантина только сегодня вышла прогуляться. Увидев фотографии наших врачей, мне было очень приятно, что их труд достойно оценивают. Мы тоже недавно обратились за помощью к докторам. К сожалению, не знаю их имена, но они работают в скорой помощи. Хочу поблагодарить их за то, что тщательно обследовали нас, объяснили все меры предосторожности. Конечно же, этот год был непростой для каждого, в особенности для медиков. Впредь мы будем лучше ценить труд медицинских работников», - рассказала жительница столицы Маржан Оспанова.

Супружеская пара Марлен и Гульмира считают, что работа докторов - бесценный труд, особенно в такое тяжелое время. «Действительно, они оказывают всю необходимую помощь. Сегодняшняя фотовыставка будет напоминанием о том, что люди побороли коронавирус. Правильно делают, что показывают нам фотографии врачей и увековечивают их подвиг», - отметили они.

В ходе нашего опроса мы встретили и тех, кто благодаря медицинской помощи вылечился от коронавирусной инфекции. Свою историю выздоровления рассказала Айсулу Байтасова, которая приехала из Караганды.

«25 марта я пересекла границу Бишкек - Кордай. Меня пересадили из автобуса, мы поехали в Тараз, там меня поместили на карантин. 20 дней провела в реабилитационном центре материнства и детства. Обслуживание было на высшем уровне, врачи очень доброжелательно относились к нам. Хочу поблагодарить главного врача Динару Карибаеву, заместителя главного врача по лечебной работе Динару Шындыбасовну, врачей Исмаилова, Кулумбаева и Сагадат апа. За поддержку и помощь, за доброе и чуткое сердце благодарна главному врачу Мойынкумской центральной районной больницы Айтышевой, водителю скорой помощи Аскарбеку и медсестре Асем. К моменту выписки все города Казахстана были закрыты, движение автотранспорта было приостановлено. Самостоятельно искала транспорт. Вынуждена была написать письмо акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву. Они оперативно решили мою проблему, за что я им также признательна», - поделилась она.

Благодарность врачам также выразила пенсионерка Акыл Алтаева, которая приехала в столицу из Атырау. «Два месяца мы сидели на карантине», - вспоминает она. Вместе с семьей они побороли коронавирусную инфекцию.

«Благодарна докторам за то, что спасли нас от коронавируса. Хочу сказать спасибо всем казахстанским врачам, волонтерам, которые тоже помогали населению. Около 20 дней я болела коронавирусом. Наши атырауские врачи ничем не хуже столичных. Они поставили правильный диагноз, провели все обследования, назначили лечение. Пусть в нашей истории больше не будет такой болезни. Всем казахстанцам желаю крепкого здоровья», - сказала бабушка.

Жительница Нур-Султана Ирина Нурумовна считает, что медицинские врачи – это первые спасители человека. Как говорят в народе, эту профессию должны выбирать люди, для которых в приоритете совершать добро.

«Мудрость приходит с возрастом. Мы понимаем, что все, что мы делаем в жизни, бумерангом возвращается нашим детям, внукам. Врачи пережили такой тяжелый период в своей жизни. В этой жизни всё можно измерить деньгами, кроме здоровья. Здоровье бесценно, люди только начали это понимать. В советское время медицина была бесплатной, она не так привлекала наше внимание, мы не ценили это. Побывав за рубежом, стала свидетелем такого случая, что человек заболел коронавирусом, вылечился, в итоге ему предоставили чек на большую сумму. А в нашей стране медицина бесплатная, а мы не ценим людей, которые бегают и присматривают за нами. Прекрасно, что ввели медицинское страхование. Не каждый человек может найти средства и получить лечение», - поведала Ирина Нурумовна.

По словам Альфии Алдабергеновой, немногие выдерживают такую колоссальную нагрузку, а эти врачи на фотографиях выдержали. «Они совершили подвиг. Часто слышу истории о том, что медики на многое идут ради спасения своих пациентов. Это героический поступок», - считает Альфия Алдабергенова.

Удивительно, но на столичном велопешеходном мосту «Атырау көпірі» мы встретили настоящего героя, который в этот непростой период находился в эпицентре пандемии, рискуя своей жизнью, спасал пациентов. Врач-эксперт Центрального клинического госпиталя для инвалидов Отечественной войны Габит Уанасов поделился своим опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.

«На фотографиях увидел своих однокурсников, друзей. Это очень приятно и здорово. Большое спасибо организаторам. Наш госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны тоже переоборудовали в провизорный центр. На протяжении двух месяцев несли врачебную службу и боролись с коронавирусом. Мы получили колоссальный опыт. В день принимали около 50 пациентов: нужно успеть поговорить с ними, назначить лечение, заполнить документы. Это занимает определенное время. Сейчас уже переходим в штатный рабочий режим. Когда наши врачи выписали последнего пациента, вылечившегося от коронавируса, рассказывали, что привыкли работать в таком режиме. Конечно, сначала получили стресс, потому что не понимали, как вести борьбу с вирусом. Позже поняли, что можем работать вот в таком режиме», - заключил врач-эксперт.