Работа Федерации тенниса была результативной – Елсияр Канагатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа Федерации тенниса была результативной на Олимпиаде. Об этом рассказал директор дирекции спорта Национального Олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теннис – вид спорта, который вышел на новый уровень на Олимпиаде. Нужно отметить, что работа Федерации тенниса была результативной. Как вы знаете, в каждой области увеличивается количество секций по теннису. Наши теннисисты показали хорошие результаты», - отметил директор дирекции спорта НОК.

По его словам, у Елены Рыбакиной – хорошие перспективы в будущем.

«Мы получили 8 путевок по теннису на олимпиаду, участвовало 7 спортсменов. Раньше таких результатов не было. Нужно еще уделять внимание подобным видам спорта», - сказал Елсияр Канагатов.

Ранее сообщалось, будет ли Елена Рыбакина поощрена Федерацией тенниса Казахстана как единственная теннисистка, дошедшая до матча за бронзу.