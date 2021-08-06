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Работа Федерации тенниса была результативной – Елсияр Канагатов

6 Августа 2021 18:03
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Работа Федерации тенниса была результативной – Елсияр Канагатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа Федерации тенниса была результативной на Олимпиаде. Об этом рассказал директор дирекции спорта Национального Олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Теннис – вид спорта, который вышел на новый уровень на Олимпиаде. Нужно отметить, что работа Федерации тенниса была результативной. Как вы знаете, в каждой области увеличивается количество секций по теннису. Наши теннисисты показали хорошие результаты», - отметил директор дирекции спорта НОК.

По его словам, у Елены Рыбакиной – хорошие перспективы в будущем.

«Мы получили 8 путевок по теннису на олимпиаду, участвовало 7 спортсменов. Раньше таких результатов не было. Нужно еще уделять внимание подобным видам спорта», - сказал Елсияр Канагатов.

Ранее сообщалось, будет ли Елена Рыбакина поощрена Федерацией тенниса Казахстана как единственная теннисистка, дошедшая до матча за бронзу.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония   #Теннис  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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