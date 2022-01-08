Работа единой круглосуточной службы Senim 109 возобновлена в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы могут обратиться в круглосуточную службу Senim 109 по интересующим их вопросам, касающихся режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители Карагандинской области могут обратиться в службу Senim 109 и задать интересующие их вопросы по ситуации в регионе.

Операторы принимают обращения круглосуточно со всех каналов коммуникаций:

бесплатный короткий номер «109» с городских и мобильных телефонов;

сайт: senim109.kz;

мобильное приложение «Azamat – Караганда» (PlayMarket/ AppStore);

Instagram: senim109.kz;

Facebook: Senim109;

телеграм-бот: t.me/senim109kz_bot;

ВКонтакте: Senim109;

электронная почта: [email protected];

WhatsApp +7-701-7-109-109.

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