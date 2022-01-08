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    11:16, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Работа единой круглосуточной службы Senim 109 возобновлена в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы могут обратиться в круглосуточную службу Senim 109 по интересующим их вопросам, касающихся режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители Карагандинской области могут обратиться в службу Senim 109 и задать интересующие их вопросы по ситуации в регионе.

    Операторы принимают обращения круглосуточно со всех каналов коммуникаций:

    бесплатный короткий номер «109» с городских и мобильных телефонов;

    сайт: senim109.kz;

    мобильное приложение «Azamat – Караганда» (PlayMarket/ AppStore);

    Instagram: senim109.kz;

    Facebook: Senim109;

    телеграм-бот: t.me/senim109kz_bot;

    ВКонтакте: Senim109;

    электронная почта: [email protected];

    WhatsApp +7-701-7-109-109.

    Доверяйте только официальной информации.


    Теги:
    Карагандинская область Общество ЧП-2022
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