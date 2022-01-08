11:16, 08 Январь 2022 | GMT +6
Работа единой круглосуточной службы Senim 109 возобновлена в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы могут обратиться в круглосуточную службу Senim 109 по интересующим их вопросам, касающихся режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Жители Карагандинской области могут обратиться в службу Senim 109 и задать интересующие их вопросы по ситуации в регионе.
Операторы принимают обращения круглосуточно со всех каналов коммуникаций:
бесплатный короткий номер «109» с городских и мобильных телефонов;
сайт: senim109.kz;
мобильное приложение «Azamat – Караганда» (PlayMarket/ AppStore);
Instagram: senim109.kz;
Facebook: Senim109;
телеграм-бот: t.me/senim109kz_bot;
ВКонтакте: Senim109;
электронная почта: [email protected];
WhatsApp +7-701-7-109-109.
Доверяйте только официальной информации.