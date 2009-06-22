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Работа для студенческих отрядов Экибастуза

22 Июня 2009, 08:51
Работа для студенческих отрядов Экибастуза

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 22 июня. КАЗИНФОРМ /Вера Ливинцова/ - Определены места дислокации студенческого молодежного трудового отряда Экибастуза,

передает корреспондент Казинформа.

Отряд численностью 70 бойцов будет работать на стройках города угольщиков и энергетиков, по договору со строительными организациями «Вершина», «Тамыр», «Грань-Строй» и «Ремстрой».

В экибастузском экологическом отряде - 105 студентов. По программе «Жасыл ел» они будут ухаживать за зелеными насаждениями, стричь газоны и поливать цветники. В составе областного отряда 25 человек отправятся на очистку горельников в государственный лесной резерват «Ертіс орманы» в Щербактинский район. Бойцов медицинского отряда ждут лечебные организации города.

Студенты, сообщили в областном штабе СМТО, уже прошли медосмотр, сдали зачеты по правилам техники безопасности и получили форменную одежду.

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