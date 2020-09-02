Работа депутатов маслихатов должна стать прозрачной - сенатор Ершов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа депутатов маслихатов должна стать прозрачной с трансляцией заседаний в прямом эфире, считает сенатор Сергей Ершов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Послание народу Казахстана, озвученное Главой государства Токаевым Касым-Жомартом Кемелевичем, посвящено основным целям развития страны, экономическим и социальным вопросам в новых условиях. Среди основных тезисов создание конкурентоспособной экономики, в том числе в условиях затянувшегося кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции и падением цен на энергоресурсы. Одной из первых инициатив Президента стало реформирование государственного аппарата, для чего предусмотрено поэтапное сокращение общей численности государственных служащих и работников квазигосударственного сектора на 25% в течение ближайших двух лет. Отдельное внимание уделено региональному развитию. Формула Токаева «Сильные регионы – сильная страна» подтверждает, что необходимо продолжать системную работу по расширению самостоятельности органов местного самоуправления. Важная роль отводится маслихатам, как представительным органам, для дальнейшего развития которых поручено разработать и принять новую концепцию развития местного самоуправления», - отметил Сергей Ершов.

По словам сенатора, в то же время работа самих депутатов маслихатов должна стать прозрачной с трансляцией заседаний в прямом эфире. Маслихат планируется наделить полномочиями сбора подписей и петиций по наиболее актуальным вопросам региональной повестки. Такой шаг создает реальную возможность активизации депутатов маслихатов в контроле за расходованием бюджетных средств и решением вопросов регионального уровня.

«Новые возможности анонсированы для моногородов. В процесс развития таких населенных пунктов будут вовлечены градообразующие предприятия. Регионы с развитым промышленным потенциалом должны стать центрами привлечения новых и IT-технологий. В качестве примера приведена Карагандинская область, на территории которой существуют крупные индустриальные предприятия, поэтому думаю, что поддержка со стороны Президента и Правительства смогут стимулировать развитие высокотехнологичного образовательного кластера в регионе. Основной темой Послания стала социальная ориентированность государства и национальной экономики. Для этого создаются новые возможности для развития малого и среднего бизнеса, расширения платформы социальных стандартов, в том числе разработка Социального кодекса. Нужно сказать, что в условиях карантина и действия чрезвычайного положения с трудностями столкнулись представители МСБ, для этого будет комплексно пересмотрено налоговое законодательство, с учетом создания новых возможностей развития для бизнеса. Основными драйверами национальной экономики должны стать отечественные предприниматели, поэтому нужно создавать эффективные механизмы для выхода отечественного бизнеса на внутренние и внешние рынки, также в разряд первостепенных задач вынесено формирование качественного экологического законодательства. Следует отметить, что нынешнее Послание народу Казахстана касается всех ключевых сфер нашей жизни, отражает четкие ответы на современные вызовы, определяет дальнейшие ориентиры развития страны с учетом непростой ситуации в мире», - резюмировал Сергей Ершов.