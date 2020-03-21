Работа ЦОНов в Нур-Султане приостановлена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 21 марта по 16 апреля 2020 года приостановлена деятельность Центров обслуживания населения и СпецЦОНов НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султану на территории карантинной зоны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

Как отмечается, соответствующее решение принято Оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султану.

«Необходимо обеспечить консультацию граждан по вопросам дистанционного получения электронных государственных услуг через портал «электронного правительства» посредством контакт-центра», - говорится в сообщении.