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Работа ЦОНов в Нур-Султане  приостановлена

21 Марта 2020 21:12
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Работа ЦОНов в Нур-Султане  приостановлена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 21 марта по 16 апреля 2020 года приостановлена деятельность Центров обслуживания населения и СпецЦОНов НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султану на территории карантинной зоны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

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Как отмечается, соответствующее решение принято Оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султану.

«Необходимо обеспечить консультацию граждан по вопросам дистанционного получения электронных государственных услуг через портал «электронного правительства» посредством контакт-центра», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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