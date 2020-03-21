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Работа ЦОНов в Нур-Султане приостановлена
21 Марта 2020 21:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 21 марта по 16 апреля 2020 года приостановлена деятельность Центров обслуживания населения и СпецЦОНов НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султану на территории карантинной зоны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.
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Как отмечается, соответствующее решение принято Оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султану.
«Необходимо обеспечить консультацию граждан по вопросам дистанционного получения электронных государственных услуг через портал «электронного правительства» посредством контакт-центра», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Нур-Султан, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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