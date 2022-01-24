Работа блокпостов будет продолжена в отдельных регионах РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отдельных регионах будет продолжена работа блокпостов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Министерством внутренних дел совместно с правоохранительными и специальными органами проводится работа по дальнейшей стабилизации обстановки. С 19 января текущего года с учетом отмены режима чрезвычайного положения во всех регионах страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», - сказал Нурдильда Ораз.
Было отмечено, что при этом личный состав продолжает нести охрану общественного порядка в условиях особого режима.
С учетом оперативной обстановки в отдельных регионах будет продолжена работа блокпостов либо постов «Рубеж» по проверке автотранспорта на предмет перевозки запрещенных предметов.
- Пытавшегося сброситься с моста парня спасли полицейские Караганды
- Все строительные краны проверят после гибели рабочего в Алматы
- Мошенница обещала помощь в оформлении ипотеки в Нур-Султане
- В МВД РК призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы
- Уполномоченным по правам человека проверены условия содержания следственно-арестованных в регионах РК
- Продолжается проверка съемного жилья для установления участников терактов – МВД РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана