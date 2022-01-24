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Работа блокпостов будет продолжена в отдельных регионах РК

24 Января 2022 12:06
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Работа блокпостов будет продолжена в отдельных регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отдельных регионах будет продолжена работа блокпостов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерством внутренних дел совместно с правоохранительными и специальными органами проводится работа по дальнейшей стабилизации обстановки. С 19 января текущего года с учетом отмены режима чрезвычайного положения во всех регионах страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что при этом личный состав продолжает нести охрану общественного порядка в условиях особого режима.

С учетом оперативной обстановки в отдельных регионах будет продолжена работа блокпостов либо постов «Рубеж» по проверке автотранспорта на предмет перевозки запрещенных предметов.


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#Борьба с преступностью   #Безопасность   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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