Работа астрофотографа из Караганды вошла в топ-лист Международного конкурса 35AWARDS

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Работа «Железный эдельвейс» астрофотографа из Караганды Евгения Бондаря попала в топ-лист 35AWARDS. В этом году участие в международном конкурсе приняли 1 622 человека из 118 стран мира и 844 городов. На суд жюри было представлено более трех тысяч фотографий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотопремия 35AWARDS основана в 2015 году. С тех пор профессиональное жюри (к слову, это более 50 человек) определяет лучших авторов и работы, снятые на протяжении года, в различных номинациях. Причем участие в конкурсе принимают как любители, так и профи всего мира.

Евгений Бондарь впервые попробовал свои силы в 2019 году. Увидев положительную динамику, решил участвовать каждый год.

«В 2021-м я отправил девять фото для номинации «Пейзаж – Ночь». Одна из работ дошла до третьего этапа. Надо сказать, что этот этап был самый жесткий в плане отбора. Теперь моя фотография украсит электронный каталог издания», – поделился он.

В сентябре прошел месячный мини-конкурс 35AWARDS. Евгений отправил четыре фотографии. Все они попали в рейтинг-топ 2% среди всех фотографов, принявших участие в конкурсе. А фото «Железный эдельвейс» вошло в топ 3% работ конкурса. Других участников от Казахстана в топ-листе не оказалось.

«Этот снимок мне удалось сделать на одном из слётов астрономов-любителей, который проходил в горах Алматы, на плато Ассы-Тургень, на территории одноименной обсерватории. В ту ночь было затрачено несколько часов, чтобы запечатлеть красивейший Млечный Путь на фоне здания обсерватории», – рассказал фотограф.

Евгений Бондарь регулярно участвует в профильных астрономических форумах и занимает призовые места. Его цель на сегодняшний день – стать одним из победителей годового конкурса 35AWARDS в своем направлении. А оно у него необычное. Мужчина – астроном-любитель, астрофото стало для него хобби. Однажды, рассматривая в телескопы туманности, галактики и прочие объекты на небе, Евгений захотел все это запечатлеть и показать другим. Так в 2016 году он взял в руки фотоаппарат.

«Инженерное образование помогает развиваться в этом направлении, ведь астрофотография, как я считаю, один из самых сложных видов в фотоделе. Основных направлений астрофото три: пейзажное, лунно-планетное и объекты далекого космоса. По мере возможности занимаюсь всеми, но больше всего нравится снимать именно ночные пейзажи», – говорит Евгений.