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Работа 582 объектов в РК приостановлена за нарушение требований промбезопасности
26 Августа 2022 16:10

Работа 582 объектов в РК приостановлена за нарушение требований промбезопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году на казахстанских промышленных предприятиях планируют заменить свыше 3 тыс. единиц устаревшего технологического оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После проверок инспекторы принимают соответствующие меры. За грубые нарушения требований промышленной безопасности, которые создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, приостановлена деятельность 582 объектов», - сообщил на брифинге в СЦК глава Комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов.

Спикер отметил, что особенно важны замена и вывод из строя устаревшего непригодного технического оборудования.

«Замена и вывод из строя непригодного оборудования проводится по утвержденному плану. В этом году на промышленных предприятиях планируется заменить 3267 единиц устаревшего технологического оборудования. В основном такое оборудование используют предприятия Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей», - добавил он.

Ранее сообщалось, что по итогам проверок на предприятиях выявили свыше 20 тыс. нарушений требований промышленной безопасности. Наложено 890 административных штрафов на сумму более 130 млн тенге.


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