Рабочую комиссию для рассмотрения вопросов госзакупок создали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов создал рабочую комиссию для рассмотрения вопросов государственного закупа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ведомстве сообщили, что под руководством акима области состоялось совещание касательно вопроса государственного закупа по специальному порядку, проблемы в котором возникли у ряда предпринимателей региона. Открывая совещание, Д. Ахметов заявил, что по его распоряжению сегодня создана рабочая комиссия, в состав которой вошли надзорные и уполномоченные структуры, такие как прокуратура, департаменты по противодействию коррупции и внутреннего государственного аудита, а также предприниматели и представители всех соответствующих государственных органов и депутаты.

«Я решил собрать достаточно большую комиссию и только что подписал распоряжение. С чем это связано? С тем, чтобы было объективное рассмотрение над исполнением закона. Комиссия будет работать под руководством первых заместителей акима и прокурора области. Прошу всех членов комиссии быть объективными. Кроме того, практически все представители СМИ, которые здесь, де-факто являются участниками рабочей группы. И с их стороны также всё должно освещаться объективно. Работа комиссии достаточно открыта и прозрачна», – подчеркнул Даниал Ахметов.

Стоит отметить, что в состав комиссии вошли и директора некоторых предприятий.

Напомним, что 20 марта текущего года вышло новое Постановление Правительства об определении специального порядка государственных закупок, в 39-ом пункте которого указано, что конкурсная комиссия вправе отклонить потенциального поставщика, в случае, если его юридический адрес зарегистрирован в административно-территориальной единице, находящейся в зоне карантина, либо ограничения, связанного с введением ЧП, за исключением случая, когда сам заказчик находится в той же административно-территориальной единице.

Фото: пресс-служба акима ВКО