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Рабочую группу по устранению барьеров для бизнеса предлагают создать в рамках ЕАЭС

Автор:  
Серик Сабеков
13 Сентября 2019, 14:50
Рабочую группу по устранению барьеров для бизнеса предлагают создать в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» предлагают создать рабочую группу по оперативному разрешению барьеров для бизнеса в рамках Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложение озвучил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Евгений Больгерт, выступая на диалоговой площадке с бизнес-сообществом Казахстана «Перспективы евразийской экономической интеграции».

«Мы хотели выступить с инициативой создать такую оперативную рабочую группу по реагированию на барьеры. Сейчас мы имеем возможность только обратиться в комиссию для того, чтобы только инициировать консультации. При этом только в прошлом году в Сочи Елбасы на заседании Высшего совета предложил создать пятистороннюю рабочую группу по снятию барьеров. Мы бы тоже хотели вернуться к этому вопросу и найти более оперативный формат для решения барьеров. По крайней мере, на наш взгляд существующая система не способствует быстрому разрешению вот этих сложных ситуаций», - сказал Евгений Больгерт.

Ранее он озвучил наиболее остро стоящие барьеры для казахстанского бизнеса в рамках ЕАЭС.


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